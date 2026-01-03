Sur les traces du Petit Prince, Bibliothèque municipale de Vernon, Vernon

Informations pratiques

Sur les traces du Petit Prince Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Vernon Vienne

12 personnes (à partir de 6 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

De quelle manière l’imaginaire nourrit-il les sciences et en retour, celles-ci irriguent-elles nos imaginaires ? L’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry « Le Petit Prince » est une invitation à la curiosité et à la philosophie, offrant des perspectives nouvelles sur le monde, les gens et les choses. À travers ce récit, nous vivrons des expériences, des moments de jeux faisant échos aux cheminements philosophiques du Petit prince. Nous expérimenterons autour de l’astronomie, des objets volants ou encore de biodiversité. Préparez-vous dans ce voyage, à découvrir et à apprendre de manière ludique et inspirante !

Animation menée par « Les Petits Débrouillards ».

Bibliothèque municipale de Vernon 4 rue du Château 86340 Vernon Vernon 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.79.79.97.11 [{« type »: « email », « value »: « biblio.vernon@gmail.fr »}]

Biblis en folie 2026

©les petits débrouillards