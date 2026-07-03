Suzanne de Baecque & Joaquim Fossi – Short Message Service Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Joaquim sort abattu d’une longue relation, première et unique histoire d’amour qu’il voyait durer toute une vie. Heureusement, Suzanne, son expérience et ses bons conseils sont là pour le remettre sur le chemin du flirt – ou sur le marché. Comme une éducation sentimentale au temps du téléphone portable, Short Message Service déploie récits, expériences pratiques et chansons au fil de sept chapitres où le romantisme n’est jamais très loin.

Imaginée comme une relecture des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, la pièce est aussi le fruit d’un travail documentaire. Suzanne de Baecque et Joaquim Fossi ont collecté dans leur entourage, dans la rue ou sur leurs propres téléphones, des témoignages et bribes de conversations. À différents moments, le public est invité à envoyer à un numéro des messages qui s’affichent sur scène, comme une série de haïkus amoureux.

Suzanne de Baecque et Joaquim Fossi donnent de leur personne pour proposer une radiographie drôle et sensible de la vie amoureuse à notre époque, par écrans et humains interposés.

Du mardi 24 novembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h20

Le dimanche 22 novembre 2026

de 18h00 à 19h20

Du jeudi 19 novembre 2026 au samedi 21 novembre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h50

payant

De 10 à 22 euros.

Durée : 1h20

Places accessibles PMR.

Essentiellement sonore.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-19T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-28T22:20:00+01:00

Date(s) : 2026-11-19T20:30:00+02:00_2026-11-19T21:50:00+02:00;2026-11-20T20:30:00+02:00_2026-11-20T21:50:00+02:00;2026-11-21T20:30:00+02:00_2026-11-21T21:50:00+02:00;2026-11-22T18:00:00+02:00_2026-11-22T19:20:00+02:00;2026-11-24T20:00:00+02:00_2026-11-24T21:20:00+02:00;2026-11-25T20:00:00+02:00_2026-11-25T21:20:00+02:00;2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T21:20:00+02:00;2026-11-27T20:00:00+02:00_2026-11-27T21:20:00+02:00;2026-11-28T20:00:00+02:00_2026-11-28T21:20:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/programme



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