Suzanne : une histoire du cirque, L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, Antony
samedi 14 novembre 2026 · L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian · Antony
Informations pratiques
Suzanne : une histoire du cirque 14 et 15 novembre L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Hauts-de-Seine
Billetterie des lieux programmant le spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00
Suzanne : une histoire du cirque est un ciné-spectacle sur la rencontre d’une voltigeuse de cirque des années 1950. Suzanne, qui a plus de 90 ans aujourd’hui, nous a transmis son histoire restée jusqu’ici dans l’oubli. A travers les images et les sons capturés, se raconte son histoire, et la drôle d’enquête que nous avons menée pour reconstituer son numéro avec son regard et des artistes de cirque d’aujourd’hui. Il sera question d’oubli, de mémoire, d’histoires dans l’Histoire, de liens qui nous unissent entre générations, du risque, de la mort (et donc inévitablement de la vie).
C’est une conférence, un film, un spectacle. Ce n’est ni l’un ni l’autre, et peut-être tout ça à la fois.
L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse – 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anna@levide.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.levide.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0603871883 »}, {« type »: « email », « value »: « adrien@levide.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0622640619 »}]
L’Association du Vide et Avant La Faillite / Anna Tauber – Fragan Gehlker Cirque Suzanne
© collage Axelle Gonay _ fonds des Antinoüs _ Pierre Dannès _ Alain Julien
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