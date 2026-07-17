Suzanne : une histoire du cirque, Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines – Scène Nationale, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Suzanne : une histoire du cirque 22 et 23 janvier 2027 Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines – Scène Nationale Yvelines

Billetterie des lieux programmant le spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-23T19:00:00+01:00 – 2027-01-23T20:30:00+01:00

Suzanne : une histoire du cirque est un ciné-spectacle sur la rencontre d’une voltigeuse de cirque des années 1950. Suzanne, qui a plus de 90 ans aujourd’hui, nous a transmis son histoire restée jusqu’ici dans l’oubli. A travers les images et les sons capturés, se raconte son histoire, et la drôle d’enquête que nous avons menée pour reconstituer son numéro avec son regard et des artistes de cirque d’aujourd’hui. Il sera question d’oubli, de mémoire, d’histoires dans l’Histoire, de liens qui nous unissent entre générations, du risque, de la mort (et donc inévitablement de la vie).

C’est une conférence, un film, un spectacle. Ce n’est ni l’un ni l’autre, et peut-être tout ça à la fois.

Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines – Scène Nationale 3 Pl. Georges Pompidou, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anna@levide.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.levide.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0603871883 »}, {« type »: « email », « value »: « adrien@levide.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0622640619 »}]

L’Association du Vide et Avant La Faillite / Anna Tauber – Fragan Gehlker

© collage Axelle Gonay _ fonds des Antinoüs _ Pierre Dannès _ Alain Julien