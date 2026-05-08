SWEDISH FIT x BARBARA BUTCH & GUESTS x MAJORS GIRLS x ALT SHIFT & V.P.M / La Déclaration Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

La Déclaration, Temps fort pluridisciplinaire et festif, 2026 avec Barbara Butch & Guest, les Majors Girls, ALT SHIFT x V.P.M et la Swedish Fit.

SWEDISH FIT, Cours collectif et festif – 17H30→ 18H30

Plus qu’une pratique sportive, Swedish Fit c’est une vision festive, inclusive et profondément collective du mouvement. Pour démarrer la soirée et s’échauffer : place à un cours géant qui fait bouger les corps, les têtes et les cœurs, sur une playlist impulsée par Barbara Butch. Une expérience collective où chacun sera invité à participer, bouger à l’unisson et célébrer « l’amour et les liens ».

BARBARA BUTCH & GUESTS, Dj-Set – 19H→ 21H40

Alors que le soleil éclaire encore Paris, le parvis de l’Hôtel de Ville se transforme peu à peu en une vaste scène à ciel ouvert.

Aux commandes, Barbara Butch déploie un DJ set généreux et fédérateur, à son image : libre, joyeux et profondément inclusif. Naviguant entre les styles et les énergies, elle compose un voyage musical pensé comme un moment de partage, où chacun peut trouver sa place. Autour d’elle, des invités surprises viennent ponctuer la soirée, créant des instants inattendus et des croisements artistiques uniques. Ensemble, ils dessinent une montée en intensité progressive, accompagnant le passage du jour à la nuit. Le public est invité à entrer dans cette dynamique collective : danser, vibrer, se rencontrer, se laisser porter. Petits et grands, habitués des danceﬂoors comme simples curieux, tous participent à cette célébration ouverte, où la musique devient un langage commun. Un temps suspendu, à la fois festif et rassembleur, qui donne le ton de la nuit et invite à prolonger l’expérience à travers la ville.

MAJORS GIRLS, Démonstration de majorettes – 21H40

Les Majors Girls de Montpellier investissent Paris avec leurs démonstrations de majo-rettes. Entre chorégraphies dynamiques et lancers de bâtons parfaitement maîtrisés, chaque passage célèbre autant la technique que le plaisir d’être ensemble. La troupe ra-conte son histoire à travers la gestuelle et la magie des costumes, où se mêlent sou-venirs partagés, énergie collective et esprit de transmission. Véritable ode à la passion, à l’amitié et aux liens indéfectibles qui les unissent, leurs prestations invitent le public à entrer dans leur univers. L’énergie de ces femmes, nourrie par des années de compli-cité, transforme les rues et places de Paris en un espace de spectacle vivant, vibrant et chaleureux — offrant, pour Nuit Blanche, bien plus qu’une performance : un moment de partage, de sororité et… de paillettes !

Les Majors Girls de Montpellier sont une troupe de majorettes emblématique, créée en 1964 par Mme Jacques Suzette. Bien plus qu’un collectif artistique, elles incarnent une véritable histoire d’amitié et de ﬁdélité, tissée au ﬁl des années. Formées à la discipline américaine du twirling, elles ont conquis les scènes françaises et internationales, de Barcelone à Valence, jusqu’aux championnats du monde à Eindhoven. Aujourd’hui, sous la direction de Josy Jacques, avec une moyenne d’âge de 60 ans, elles poursuivent l’aventure avec une passion intacte, mêlant danse, virtuosité et une complicité palpable qui fait la force de leur troupe.

Les Majors Girls performent aussi au Bassin de la Villette à 19h et à 23h50.

ALT SHIFT x V.P.M., Pulsar, Mapping vidéo – 22H→ 3H

Sur la façade de l’Hôtel de Ville, Pulsar se déploie sous la forme d’un mapping immersif accompagné d’une bande-son spatialisée. Structurée autour d’un battement de coeur l’oeuvre propose un mouvement d’expansion, du minuscule à l’immense, qui semble faire vibrer la ville elle-même. Imaginée par ALT SHIFT et V.P.M, elle associe images chorégraphiées et contenus génératifs, en mêlant techniques analogiques et digitales. À travers cette pulsation commune, Pulsar explore le thème de l’amour comme une force de lien et de résonance partagée.

ALT SHIFT est une structure créative fondée par David Hugonot Petit, à la croisée de la photographie, de la réalisation et de la scénographie, qui explore différents médias et technologies pour concevoir des expériences immersives au service d’une vision surréaliste et engagée. V.P.M est un studio fondé par Joan Nieto et Javier Cañal, spécialisé dans la production audiovisuelle innovante, le vidéo mapping et les expériences interactives, intégrant contenus génératifs, effets spéciaux et performances live.

Production : ALT SHIFT, V.P.M., 31db, Bend, Pavillon noir, Urban Move Academy. Avec le soutien technique de Saphir Event.

Pulsar, 2026 ; Crédits : © ALTSHIFT x V.P.M

C’est sur le parvis de l’Hôtel de Ville que Barbara Butch donne le coup d’envoi de cette édition, avec un temps fort pluridisciplinaire ayant une seule ambition : rassembler autour de l’amour. Après un échauffement dansant mené par Swedish Fit, Barbara Butch et des invités surprises s’emparent des lieux pour un temps fort musical et festif. Une performance de majorettes par les Majors Girls prolonge la magie de la fête à coup de lancers de bâtons, avant que la façade de l’Hôtel de Ville ne s’illumine grâce au mapping visuel et immersif signé ALT SHIFT.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 17h30 à 03h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T03:00:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

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