Sweet Mama Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Sweet Mama

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 21:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Un swing irrésistible, un jazz joyeux, un feeling touchant, une palette colorée, inclassable et réjouissant (Jazz Hot-Jazz in Marciac), c’est ainsi que se définit Sweet Mama . Formé à Poitiers, Sweet Mama s’est forgé une solide réputation dans le milieu du Jazz et du Blues, grâce à l’originalité de sa formation ; la complicité, le plaisir, et l’énergie qui se dégage de leur

musique est jubilatoire.

Mené par Cajoune rythmicienne, spécialiste de la planche à laver, femme orchestre, chanteuse, les 4 musiciens composent leur répertoire de blues, swings, boogie-woogie, shuffles, calypsos aux arrangements très personnels.

Ils s’inspirent de Charlie Christian, Stuff Smith, Irving Berlin, Slim and Slam, Oscar Aleman, Fats Waller…

Prix du Hot club de France (pour le cd Live ).

Prix spécial du jury au 8ème concours Jazz de la Défense.

Prix du public festival Chalon dans la rue.

Catherine “Cajoune” Girard Chant, washboard, percussions, kazoo, flûte à piston

Fréderic Meyer guitare, choeur

Kim le Oc Mach violon, choeur

Paul Motteau contrebasse, choeur .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Sweet Mama

L’événement Sweet Mama Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais