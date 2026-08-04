Sweet Mama Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 5 décembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Sweet Mama
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 21:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Un swing irrésistible, un jazz joyeux, un feeling touchant, une palette colorée, inclassable et réjouissant (Jazz Hot-Jazz in Marciac), c’est ainsi que se définit Sweet Mama . Formé à Poitiers, Sweet Mama s’est forgé une solide réputation dans le milieu du Jazz et du Blues, grâce à l’originalité de sa formation ; la complicité, le plaisir, et l’énergie qui se dégage de leur
musique est jubilatoire.
Mené par Cajoune rythmicienne, spécialiste de la planche à laver, femme orchestre, chanteuse, les 4 musiciens composent leur répertoire de blues, swings, boogie-woogie, shuffles, calypsos aux arrangements très personnels.
Ils s’inspirent de Charlie Christian, Stuff Smith, Irving Berlin, Slim and Slam, Oscar Aleman, Fats Waller…
Prix du Hot club de France (pour le cd Live ).
Prix spécial du jury au 8ème concours Jazz de la Défense.
Prix du public festival Chalon dans la rue.
Catherine “Cajoune” Girard Chant, washboard, percussions, kazoo, flûte à piston
Fréderic Meyer guitare, choeur
Kim le Oc Mach violon, choeur
Paul Motteau contrebasse, choeur .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Sweet Mama
L’événement Sweet Mama Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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