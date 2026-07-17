SWIM FESTIVAL : ZIYAD AL-SAMMAN + MAGI MERLIN, La Fabuleuse Cantine, La Rochelle

jeudi 22 octobre 2026 · La Fabuleuse Cantine · La Rochelle

Informations pratiques

SWIM FESTIVAL : ZIYAD AL-SAMMAN + MAGI MERLIN Jeudi 22 octobre, 20h00 La Fabuleuse Cantine Charente-Maritime

1J : 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T01:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T01:00:00+02:00

La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/682 »}]

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