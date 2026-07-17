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SWIM FESTIVAL : ZIYAD AL-SAMMAN + MAGI MERLIN, La Fabuleuse Cantine, La Rochelle

jeudi 22 octobre 2026 · La Fabuleuse Cantine · La Rochelle

SWIM FESTIVAL : ZIYAD AL-SAMMAN + MAGI MERLIN, La Fabuleuse Cantine, La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
La Fabuleuse Cantine
Adresse
Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
1J : 10

SWIM FESTIVAL : ZIYAD AL-SAMMAN + MAGI MERLIN Jeudi 22 octobre, 20h00 La Fabuleuse Cantine Charente-Maritime

1J : 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T01:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T01:00:00+02:00

La Fabuleuse Cantine Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/682 »}]
Indie, Pop

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