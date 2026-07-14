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Sylvain Gaudu | La Ligne de nage Théâtre L’étoile du nord Paris

jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre L'étoile du nord · Paris

Sylvain Gaudu | La Ligne de nage Théâtre L’étoile du nord Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Théâtre L'étoile du nord
Adresse
16, rue Georgette Agutte
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 5 à 18 euros.</p>

Dans une piscine municipale, un groupe d’habitué·es se retrouve chaque jour, partageant sans vraiment se connaître leurs rituels et leurs solitudes. Parmi eux, Alice, ouvrière à la retraite au premier stade de la démence. Ici tout le monde veille sur elle.

Un jour, une fissure apparaît au fond du grand bain et en annonce d’autres, celles de sa mémoire. Entre le monde tangible et ses rêveries, entre le réel et l’oubli, Alice glisse vers un ailleurs insaisissable, bouleversant sa famille et questionnant la manière dont notre société accompagne les êtres non-productifs.

Chaque jour, Alice nage. Quand le bassin se fissure, sa mémoire lui échappe, bouleversant ses proches et nous questionnant sur les liens qui s’effacent.
Du jeudi 19 novembre 2026 au vendredi 20 novembre 2026 :
vendredi
de 20h00 à 21h30
jeudi
de 20h00 à 21h30
payant

De 5 à 18 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-20T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T20:00:00+02:00_2026-11-19T21:30:00+02:00;2026-11-20T20:00:00+02:00_2026-11-20T21:30:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte  75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/


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