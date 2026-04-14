Ta Culture Manga, Médiathèque de Fives, Lille

Ta Culture Manga Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Médiathèque de Fives Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

A 10h30, Venez partager un moment de lecture et de kamishibaï.

En libre accès tout l’après-midi (14h – 17h)

Borne d’arcade rétro-gaming

Démarrez une partie et affrontez-vous les uns les autres !

Dés à haïkus

Et si vous laissiez le hasard créer un poème pour vous ? Lancez les dés et découvrez un haïku unique.

A 16h, Danse K-pop, chorégraphies iconiques et musiques tendance !

Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Pour cette 3e édition de « Ta Culture Manga », la médiathèque de Fives vous accueille pour plusieurs ateliers, jeux et spectacles KPOP.

BmL