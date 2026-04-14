Ta Culture Manga, Médiathèque de Fives, Lille
Ta Culture Manga, Médiathèque de Fives, Lille samedi 23 mai 2026.
Ta Culture Manga Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Médiathèque de Fives Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
A 10h30, Venez partager un moment de lecture et de kamishibaï.
En libre accès tout l’après-midi (14h – 17h)
- Borne d’arcade rétro-gaming
Démarrez une partie et affrontez-vous les uns les autres !
- Dés à haïkus
Et si vous laissiez le hasard créer un poème pour vous ? Lancez les dés et découvrez un haïku unique.
A 16h, Danse K-pop, chorégraphies iconiques et musiques tendance !
Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Pour cette 3e édition de « Ta Culture Manga », la médiathèque de Fives vous accueille pour plusieurs ateliers, jeux et spectacles KPOP.
BmL
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