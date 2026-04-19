Ta mémoire est leur seule sépulture : les monuments du Père-Lachaise Mémorial de la Shoah Paris
Ta mémoire est leur seule sépulture : les monuments du Père-Lachaise Mémorial de la Shoah Paris mercredi 26 août 2026.
À travers la découverte de ces lieux de mémoire cachés, nous serons invités à nous interroger sur leur conception et la notion de mémoire collective.
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous: indiqué quelques jours avant le parcours.
Personnalités illustres, légendes et écrin de verdure font du Père Lachaise le cimetière le plus célèbre du monde. Créé en 1804, il compte aujourd’hui près de 70 000 tombes réparties sur 45 hectares. Lieu paisible, le Pière-Lachaise est également le gardien du dernier repos des victimes des génocides et des crimes contre l’humanité. Comment rendre hommage aux défunts sans sépulture ? Comment penser l’absence ?
Le mercredi 26 août 2026
de 15h00 à 17h00
payant
Tarif : 6€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T17:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-ta-memoire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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