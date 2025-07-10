Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault mercredi 8 juillet 2026.

Châtellerault

Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne.

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 13:10:00

fin : 2026-08-12 13:40:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Exercices cardio-musculaires en fractionné haute intensité.

**Du 7 Juillet au 22 Août**

Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux de 30 minutes**: Tous les mercredis de 13h10 à 13h40

**Lieu**: Gymnase du Verger

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans

**Réservation** et inscription en ligne .

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne