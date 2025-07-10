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Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
rue Jean Pidoux Châtellerault
Adresse
gymnase du verger
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
13:10:00
Tarif

Châtellerault

Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne.

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:10:00
fin : 2026-08-12 13:40:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Exercices cardio-musculaires en fractionné haute intensité.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 30 minutes**: Tous les mercredis de 13h10 à 13h40
**Lieu**: Gymnase du Verger
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans
**Réservation** et inscription en ligne   .

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne.

L’événement Tabata au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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