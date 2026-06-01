Tablao Flamenco, La Grande Poste, Bordeaux
Tablao Flamenco, La Grande Poste, Bordeaux vendredi 19 juin 2026.
Tablao Flamenco Vendredi 19 juin, 19h00 La Grande Poste Gironde
TARIFS 20 €, 16 €, 12 € et gratuit – de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:15:00+02:00
Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:15:00+02:00
Tablao Flamenco (Diner Spectacle)Tapas sur réservation et Spectacle: 20h30
Danse: Karyne Arys du Ballet Flamenco de Bordeaux, et les danseurs du Studio Flamenco de Bordeaux
Guitare: Antonio Hernandez
Chant: La Luna
Percussions: Matthias Labbé
Piano: Gabriel Garcia
La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 89 68 90 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.studio-flamenco.fr »}, {« type »: « email », « value »: « info@studio-flamenco.fr »}]
Tablao (Diner spectacle) du Ballet Flamenco de Bordeaux, Karyne Arys et ses musiciens Danse Flamenco Bordeaux
Béatrice Ringenbach
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