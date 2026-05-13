Table de médiation « Qu’est-ce que c’est ? », Musée archéologique, Dijon

Table de médiation « Qu’est-ce que c’est ? » Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous salle Martin (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Au fil des siècles, certains objets d’autrefois sont tombés dans l’oubli. Certains nous semblent aujourd’hui très insolites. Venez essayer de retrouver leur nom et leur fonction autour d’un petit jeu !

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Passé de l’Homme en Côte-d’Or, de la préhistoire au moyen âge, avec les sites incontournables de la région : Dijon, Alesia, Les Bolards, les Sources de la Seine, Vertault, Mâlain : ex-voto du sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine. Voûtes gothiques accueillant les sculptures d’époque romane et gothique. Trésor de Blanot. Vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Introduction à l’époque mérovingienne.

Au fil des siècles, certains objets d’autrefois sont tombés dans l’oubli. Certains nous semblent aujourd’hui très insolites. Venez essayer de retrouver leur nom et leur fonction autour d’un petit jeu…

© Musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier