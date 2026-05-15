Table ronde – Autour de la fermentation Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Animé par Sandra Helinck, avec Jean Lee et un Maître Cuisinier de France.

Les aliments fermentés sont issus d’un savoir-faire artisanal et

ancestral qui accompagne l’humanité depuis des millénaires. Ils

proviennent d’une transformation de lait, viande, poisson, légumes,

fruits, céréales… réalisée par des micro organismes. La fermentation est

depuis toujours l’âme de la gastronomie coréenne. Du célèbre Kimchi aux

pâtes traditionnelles (Doenjang, Gochujang) reposant patiemment dans

les jarres Onggi, cet art de vivre ancestral façonne l’identité

culinaire unique du Pays du Matin Calme. Elle a de nombreux avantages

notamment pour la conservation des aliments, l’amélioration de leur

goût, couleur, texture et de leur valeur nutritionnelle.

Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !

Le vendredi 22 mai 2026

de 13h30 à 14h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T16:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T17:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T13:30:00+02:00_2026-05-22T14:30:00+02:00

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr



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