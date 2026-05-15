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Table ronde – Autour de la fermentation Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Table ronde – Autour de la fermentation Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Table ronde – Autour de la fermentation Université Ouverte – Université Paris Cité Paris vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Université Ouverte - Université Paris Cité

Adresse : Halles aux Farines - Esplanade Vidal-Naquet

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Animé par Sandra Helinck, avec Jean Lee et un Maître Cuisinier de France.

Les aliments fermentés sont issus d’un savoir-faire artisanal et
ancestral qui accompagne l’humanité depuis des millénaires. Ils
proviennent d’une transformation de lait, viande, poisson, légumes,
fruits, céréales… réalisée par des micro organismes. La fermentation est
depuis toujours l’âme de la gastronomie coréenne. Du célèbre Kimchi aux
pâtes traditionnelles (Doenjang, Gochujang) reposant patiemment dans
les jarres Onggi, cet art de vivre ancestral façonne l’identité
culinaire unique du Pays du Matin Calme. Elle a de nombreux avantages
notamment pour la conservation des aliments, l’amélioration de leur
goût, couleur, texture et de leur valeur nutritionnelle.

Dans le cadre du K-plus festival 2026, l’Université Ouverte proposera de nouveau un cycle de conférences et tables rondes gratuites et ouvertes à tous !
Le vendredi 22 mai 2026
de 13h30 à 14h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T16:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T17:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T13:30:00+02:00_2026-05-22T14:30:00+02:00

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet  75013 Paris
https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr


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