Table ronde avec Sybila Guéneau autour de son livre Roman noir et luttes sociales Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 12 septembre 2026.

L’association 813 et la BiLiPo accueillent Sybila Guéneau pour une table ronde autour de son livre Roman noir et luttes sociale.

Un livre pour repolitiser le genre populaire qu’est le polar, et redonner du souffle à sa forme la plus radicale : le néopolar. Pour que la bataille culturelle infuse toutes les sphères artistiques.

Spécialisée en littérature comparée, attachée au Centre de recherches sur les arts et le langage (EHESS), Sybila Guéneau signe son premier livre.

Dans le cadre de la remise des trophées de l’association 813, venez écouter Sybila Guéneau parler de son ouvrage Roman noir et luttes sociales.

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Inscription par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 0142349300

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

+33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/



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