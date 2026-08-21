Table ronde « comment protéger notre patrimoine », Porte du Martray, Loudun

Informations pratiques

Table ronde « comment protéger notre patrimoine » Dimanche 20 septembre, 18h00 Porte du Martray Vienne

Gratuit. Réservation conseillée : culture@ville-loudun.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Participez à une table ronde ouverte à tous autour du thème « Comment protéger notre patrimoine ? ». Ce temps d’échange, organisé avec les Loudunais, se tiendra à 18h sur la terrasse de la Porte du Martray. La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville à l’ensemble des participants.

Porte du Martray 35 rue du Martray 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine

Table ronde avec les Loudunais sur le thème « Comment protéger notre patrimoine ? » à 18h sur la terrasse de la Porte du Martray, suivi d’un pot offert par la ville aux participants.

©ville de Loudun