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Table ronde « comment protéger notre patrimoine », Porte du Martray, Loudun

dimanche 20 septembre 2026 · Porte du Martray · Loudun

Table ronde « comment protéger notre patrimoine », Porte du Martray, Loudun

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Porte du Martray
Adresse
35 rue du Martray 86200 Loudun
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Réservation conseillée : culture@ville-loudun.fr

Table ronde « comment protéger notre patrimoine » Dimanche 20 septembre, 18h00 Porte du Martray Vienne

Gratuit. Réservation conseillée : culture@ville-loudun.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Participez à une table ronde ouverte à tous autour du thème « Comment protéger notre patrimoine ? ». Ce temps d’échange, organisé avec les Loudunais, se tiendra à 18h sur la terrasse de la Porte du Martray. La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville à l’ensemble des participants.

Porte du Martray 35 rue du Martray 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine
Table ronde avec les Loudunais sur le thème « Comment protéger notre patrimoine ? » à 18h sur la terrasse de la Porte du Martray, suivi d’un pot offert par la ville aux participants.

©ville de Loudun

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