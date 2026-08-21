Table ronde « comment protéger notre patrimoine », Porte du Martray, Loudun
dimanche 20 septembre 2026 · Porte du Martray · Loudun
Informations pratiques
Table ronde « comment protéger notre patrimoine » Dimanche 20 septembre, 18h00 Porte du Martray Vienne
Gratuit. Réservation conseillée : culture@ville-loudun.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Participez à une table ronde ouverte à tous autour du thème « Comment protéger notre patrimoine ? ». Ce temps d’échange, organisé avec les Loudunais, se tiendra à 18h sur la terrasse de la Porte du Martray. La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la Ville à l’ensemble des participants.
Porte du Martray 35 rue du Martray 86200 Loudun Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine
Table ronde avec les Loudunais sur le thème « Comment protéger notre patrimoine ? » à 18h sur la terrasse de la Porte du Martray, suivi d’un pot offert par la ville aux participants.
©ville de Loudun
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