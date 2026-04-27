Péronne

Table ronde Guerre en Ukraine, Grande Guerre deux guerres de positions de notre temps

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:15:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Table ronde proposée par le Centre International de Recherche de l’Historial avec le soutien du Département de la Somme.

Dialogue entre Bernard Devauchelle, chirurgien maxillofaciale, suite à son intervention humanitaire en Ukraine et Stéphane Audoin-Rouzeau, historien de la Grande Guerre,animé par Anne Rasmussen.

> Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

> Réservation auprès de l’Historial de la Grande Guerre

Table ronde proposée par le Centre International de Recherche de l’Historial avec le soutien du Département de la Somme.

Dialogue entre Bernard Devauchelle, chirurgien maxillofaciale, suite à son intervention humanitaire en Ukraine et Stéphane Audoin-Rouzeau, historien de la Grande Guerre,animé par Anne Rasmussen.

> Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

> Réservation auprès de l’Historial de la Grande Guerre .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

A round-table discussion organized by the Historial’s International Research Center, with the support of the Département de la Somme.

Dialogue between Bernard Devauchelle, maxillofacial surgeon, following his humanitarian intervention in Ukraine, and Stéphane Audoin-Rouzeau, historian of the Great War, moderated by Anne Rasmussen.

> Free admission, subject to availability

> Reservations at the Historial de la Grande Guerre

L’événement Table ronde Guerre en Ukraine, Grande Guerre deux guerres de positions de notre temps Péronne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT HAUTE SOMME PERONNE