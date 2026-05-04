Table ronde – Intersectionnalité en santé menstruelle Merci Marsha Paris

Faisons converger nos luttes !

Nous vous donnons rendez-vous le Mercredi 20 Mai 2026 de 19h00 à 21h00 au Merci·Marsha, pour une table-ronde abordant les obstacles d’accès aux soins en santé menstruelle, liées aux discriminations que peuvent subir les personnes menstruées handicapées, racisées, Queer.

Cette table-ronde promeut la convergence de nos luttes pour les droits menstruels et reproductifs, l’importance d’inclure TOUTES les personnes concernées, en respectant leurs besoins spécifiques. Nous aborderons particulièrement l’autonomie des personnes ayant des corps considérés comme hors-des-normes sociales (corps menstrués, racisés, handicapés, trans …).

Ce n’est pas un évènement en non mixité, tout le monde qui est intéressé·e, menstrué·e ou pas, ménopausé·e ou pas, est le·la bienvenu·e.

On a hâte de vous y retrouver !

Les intervenant·es :

✨ Lydie Raër, militante handiféministe pour l’association Les Dévalideuses.

✨ Anaïs Alachede, sexologue et autrice du mémoire Impact des cultures des femmes afrodescendantes sur leur vie affective et sexuelle (2025).

✨ Niena Rodrigues-Ribeiro Bonnefoy, chargé·e d’éducation menstruelle et d’inclusion pour l’association Règles Élémentaires.

Nous vous donnons rendez-vous le Mercredi 20 Mai 2026 de 19h00 à 21h00 au Merci·Marsha, pour une table-ronde abordant les obstacles d’accès aux soins en santé menstruelle, liées aux discriminations que peuvent subir les personnes menstruées handicapées, racisées, Queer.

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00

Merci Marsha 8 rue richard Lenoir 75011 Paris



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