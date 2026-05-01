Table ronde Jeux vidéo & esport Le 55, la guilde ludique Parthenay

Parthenay

Table ronde Jeux vidéo & esport

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 16:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Rencontre conviviale en famille, animée par des professionnels, pour échanger autour des jeux vidéo et de l’esport.

Au programme parentalité, usages, risques, législation, créativité et débouchés.

N’hésitez pas à emmener des gâteaux et autres gourmandises sucrés .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 12 03 contact.reseaux@eleven-esport.fr

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English : Table ronde Jeux vidéo & esport

L’événement Table ronde Jeux vidéo & esport Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine