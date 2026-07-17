Table ronde : La Terre comme ressource créative, Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design, Sèvres

Informations pratiques

Table ronde : La Terre comme ressource créative Dimanche 20 septembre, 16h00 Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine

Limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Et si les grands chantiers devenaient les ressources du patrimoine de demain ? Et si les grands chantiers devenaient les gisements du patrimoine de demain ?

Par les regards croisés de Lucie Ponard (designer), Vincent Le Bourdon (designer), Stefan Shankland (artiste) et un spécialiste innovation et valorisation des terres à la SGP, cette rencontre explore comment la terre excavée et les débris urbains quittent le statut de «déchets» pour devenir de véritables ressources créatives. Une discussion croisée, animée par Eva Grangier, Directrice du JAD et adjointe à la Culture du Département des Hauts-de-Seine pour découvrir comment l’art et le design réinventent les mutations de nos territoires.

Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-jad.fr/ »}] Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro

Ligne 9

Station Pont de Sèvres (sortie n°2)

Parking

Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud

Tramway

T2

Arrêt Musée de Sèvres

Bus

169, 171, 179, 426

Arrêt Pont de Sèvres

Table ronde « La Terre comme ressource créative »

© Lisa Grand