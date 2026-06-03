Table ronde : Le cinéma de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris
Table ronde : Le cinéma de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris samedi 20 juin 2026.
Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur l’ensemble du parcours cinématographique de William Klein, de ses documentaires engagés à ses fictions satiriques, en passant par ses films de mode, ses portraits de figures politiques et culturelles ou encore ses expérimentations formelles. Elle bénéficiera d’un éclairage particulier grâce à la présence de Pierre-Louis Denis et de Françoise Arnaud, tous deux collaborateur·ices de longue date de l’artiste, qui partageront un regard privilégié sur sa méthode de travail, son processus de création et l’évolution de son œuvre.
William Klein, photographe, peintre et cinéaste, a profondément bousculé les codes de l’image. À travers cette rétrospective d’envergure retraçant l’ensemble de son parcours, la MEP rend hommage à une œuvre hybride et inclassable – un cinéma reconnu autant qu’underground, qui n’a jamais cessé de se réinventer ni de se laisser enfermer dans une catégorie.
Découvrez le site internet ainsi que le compte Instagram du Studio William Klein.
Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.», la MEP organise une table ronde consacrée au travail filmique de l’artiste. Avec Pierre-Louis Denis, assistant-tireur de William Klein depuis 1991 et directeur artistique du Studio William Klein, Françoise Arnaud, monteuse films, et Emmanuel Bacquet, commissaire de l’exposition et responsable de la programmation cinéma de la MEP. La discussion est modérée par le journaliste Arnaud Laporte.
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h00
payant
De 0 à 14 €.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/table-ronde-le-cinema-de-william-klein/
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