Table-ronde – Musique et engagement, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

Informations pratiques

Table-ronde – Musique et engagement Samedi 16 janvier 2027, 15h00 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:00:00+01:00

Conférence | Table-ronde

La musique permet-elle de faire société autrement ?

Quelle place pour les artistes ou figures engagées qui font de la musique un vecteur de paix ou de transformation sociale ?

Des artistes engagés dans la scène musicale internationale et des acteurs institutionnels (dont Françoise Nyssen, ancienne Ministre de la Culture et de la Communication) s’interrogent sur ces questions d’avenir, qui mettent la culture au centre du contrat social.

Avec Jordi Savall, Bilal Alnemr, Barbara Hannigan, Françoise Nyssen et Emmanuel Hondré

Ouverture des réservations à partir du mercredi 16 décembre 2026 à 13H

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/conference-table-ronde-musique-et-engagement-86211 »}]

Jordi Savall, Bilal Alnemr, Sofia Avramidou, Barbara Hannigan, Françoise Nyssen et Emmanuel Hondré