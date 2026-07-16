Table-ronde – Musique et engagement, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux
samedi 16 janvier 2027 · Grand Théâtre - Foyer rouge · Bordeaux
Informations pratiques
Table-ronde – Musique et engagement Samedi 16 janvier 2027, 15h00 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:00:00+01:00
Fin : 2027-01-16T15:00:00+01:00 – 2027-01-16T16:00:00+01:00
Conférence | Table-ronde
La musique permet-elle de faire société autrement ?
Quelle place pour les artistes ou figures engagées qui font de la musique un vecteur de paix ou de transformation sociale ?
Des artistes engagés dans la scène musicale internationale et des acteurs institutionnels (dont Françoise Nyssen, ancienne Ministre de la Culture et de la Communication) s’interrogent sur ces questions d’avenir, qui mettent la culture au centre du contrat social.
Avec Jordi Savall, Bilal Alnemr, Barbara Hannigan, Françoise Nyssen et Emmanuel Hondré
Ouverture des réservations à partir du mercredi 16 décembre 2026 à 13H
Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/conference-table-ronde-musique-et-engagement-86211 »}]
Jordi Savall, Bilal Alnemr, Sofia Avramidou, Barbara Hannigan, Françoise Nyssen et Emmanuel Hondré
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