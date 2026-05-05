Table ronde quand patrimoine culturel et patrimoine naturel se mêlent au Château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy

Pontivy

Table ronde quand patrimoine culturel et patrimoine naturel se mêlent au Château de Pontivy

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 19:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Comment préserver la vie sauvage qui habite un monument historique, quand celui-ci entre en chantier de restauration ? Éléments de réponse au château.

Gratuit, accès libre

Une rencontre pour faire dialoguer pierres et vivant

La restauration du Château de Pontivy soulève une question qui dépasse les seuls enjeux patrimoniaux que devient la biodiversité installée dans un monument quand celui-ci entre en chantier ? Chauves-souris, oiseaux, insectes, plantes derrière les pierres, c’est tout un écosystème qui s’est construit au fil des siècles.

Le vendredi 28 août, l’association Cawa — qui a conduit l’étude faunistique et floristique du château — viendra partager ses conclusions. Quelles espèces ont été identifiées ? Comment cohabitent-elles avec un monument vieux de plus de cinq siècles ? Quelles précautions prendre pour les protéger pendant les travaux ? Autant de questions abordées au cours de la rencontre.

Pour élargir le regard, des témoignages d’autres sites patrimoniaux ayant réussi à préserver leur biodiversité au cours de chantiers de restauration nourriront la discussion. Une rencontre ouverte à tous, qui se poursuit le soir même par une sortie d’observation des chauves-souris, à 20h30.

Avec l’association Cawa .

Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Table ronde quand patrimoine culturel et patrimoine naturel se mêlent au Château de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté