Table ronde : « Queers en exil : quel accueil ? » Mairie du 11e arrondissement PARIS vendredi 3 juillet 2026.

Face aux violences, aux persécutions et parfois même à la répression pénale, des personnes queers sont encore contraintes de fuir leur pays. Quelles réalités et quels parcours d’exil traversent-elles ? Comment les États démocratiques peuvent-ils renforcer une diplomatie des droits humains réellement protectrice ? Et surtout, comment garantir en France un accueil digne, rapide et adapté aux personnes persecutées du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité et expression de genre ?

La table-ronde aura lieu à la Mairie du 11e en salle des mariages

Organisée par la Mairie du 11e, Stop Homophobie et Ça va LGBTQ+

Une table ronde sur les personnes queers exilées et discriminées dans le monde

Le vendredi 03 juillet 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T18:30:00+02:00_2026-07-03T20:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS



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