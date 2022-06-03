Table ronde : thérapies vidéoludiques, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Table ronde : thérapies vidéoludiques Vendredi 3 juin 2022, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-06-03T16:00:00+02:00 – 2022-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2022-06-03T16:00:00+02:00 – 2022-06-03T17:00:00+02:00

Comment les caractéristiques du jeu vidéo peuvent nous aider à faire une activité physique et à stimuler notre mémoire ? Découvrez comment des chercheurs, des enseignants, des créateurs, et de soignants se servent du jeu vidéo pour diagnostiquer et retarder les symptômes de maladies affectants nos vies. Quelles nouvelles pistes vidéoludiques pour créer des thérapies complémentaires ?

Table ronde proposée dans le cadre de l’événement Jeu vidéo et santé.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.youtube.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Pourquoi et comment le jeu vidéo entre dans le domaine de la santé pour des thérapies complémentaires ? jeu vidéo jeux vidéo

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