Table ronde : une vie de cyberathlète, l’eSport au quotidien – Villette eSport 23, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Table ronde : une vie de cyberathlète, l’eSport au quotidien – Villette eSport 23, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 18 février 2023.
Table ronde : une vie de cyberathlète, l’eSport au quotidien – Villette eSport 23 Samedi 18 février 2023, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Accès dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2023-02-18T16:00:00+01:00 – 2023-02-18T17:00:00+01:00
Fin : 2023-02-18T16:00:00+01:00 – 2023-02-18T17:00:00+01:00
Devenir joueur professionnel n’implique pas seulement de savoir bien jouer, c’est un mode de vie particulier régi par cette pratique à haut niveau : coaching, entraînement et hygiène de vie bien cadrée sont le quotidien de ces athlètes modernes.
Table ronde diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences et de l’industrie
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/villette-esport-23/samedi-18-fevrier-2023 La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Le premier événement eSport de la Cité des sciences et de l’industrie ! jeu vidéo jeux vidéo
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