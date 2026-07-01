Tableau de Guillaume Bottazzi à deux pas de la tour Eiffel, Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d’immeuble, Paris

Informations pratiques

Tableau de Guillaume Bottazzi à deux pas de la tour Eiffel Samedi 19 septembre, 08h00 Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d’immeuble Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A proximité de la tour Eiffel, le public est invité à découvrir des huiles sur toile de lin brut réalisées en 2012.

La sobriété de ces tableaux témoigne de l’attrait de l’artiste pour l’esthétique japonaise, notamment de la période Edo. Les formes évanescentes semblent se libérer des lois de la pesanteur et suggèrent des interactions avec des éléments situés au-delà des limites des tableaux.

La nature de cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres propres au lieu d’exposition.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Vu dans la presse : Journal Le Monde

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Tableau de Guillaume Bottazzi – Hall d’immeuble 20 avenue Lowendal 75015 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org/wp-content/uploads/2023/11/guillaume-bottazzi-journal-le-monde-sept2020.jpg »}] C’est en 2011 que l’immeuble situé 20 avenue de Lowendal à Paris dans le 15ème arrondissement, accueille une œuvre de l’artiste Guillaume Bottazzi. Cette création in-situ cadence le chaud et le froid. Elle est visible uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine. Métro Cambronne, Ligne 6

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris