Tableau signé Guillaume Bottazzi, face au parc Montsouris, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi, Paris

Informations pratiques

Tableau signé Guillaume Bottazzi, face au parc Montsouris Samedi 19 septembre, 08h00 Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Cette huile sur toile de Guillaume Bottazzi, qui active nos papilles gustatives, a été réalisée en 2016 et se trouve face au parc Montsouris.

Créée à partir de glacis, de fines couches transparentes, elle évoque des éléments qui se trouvent au-delà du cadre du tableau.

La nature de cette commande in situ implique une approche globale prenant en compte différents paramètres spécifiques au lieu.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi 34-36 avenue Reille 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}] Cet ensemble tertiaire datant de 1975 a été rénové en 2016. C’est un bel exemple de transformation d’immeuble de bureaux en logements, dans un quartier historiquement aisé. L’immeuble possède une œuvre de l’artiste Guillaume Bottazzi, visible uniquement dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Tramway T3A, arrêt Montsouris – Bus 21, 88 et 216 arrêt Parc Montsouris, Métro ligne 6 arrêt Glacière

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris