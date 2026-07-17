Tables à dessins, La Comédie de Reims, Reims

Informations pratiques

Tables à dessins Samedi 19 septembre, 14h00 La Comédie de Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Dans l’auditorium, des tables à dessins (coloriages faits par notre graphiste Julie Linotte) seront à disposition tout au long de l’après-midi pour les familles avec enfants.

La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326484900 https://www.lacomediedereims.fr Jean Le Couteur a conçu un bâtiment généreux aux volumes imbriqués, résultant d’une articulation verticale et horizontale des différentes fonctions de l’édifice, et aboutissant à une combinaison d’espaces modulables et polyvalents tous visibles du foyer central. L’édifice a été pensé pour répondre aux missions des Maisons de la culture telles que les voulait André Malraux, lieu de diffusion et de création culturelle pluridisciplinaire, ouvert au plus grand nombre.

Dans l’auditorium, des tables à dessins (coloriages faits par notre graphiste Julie Linotte) seront à disposition tout au long de l’après-midi pour les familles avec enfants.

© Myr Muratet