TAGADA JONES + 1ère partie, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
TAGADA JONES + 1ère partie, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer jeudi 19 novembre 2026.
TAGADA JONES + 1ère partie Jeudi 19 novembre, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais
Mise en vente : mardi 30 juin 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00
Tagada Jones enfin de retour au Carré Sam ! On ne présente plus ce groupe de punk-rock français qui reprend la route avec son tout dernier album, A fleur de peau, et passera par le Carré Sam juste avant sa date à l’Olympia !
Exceptionnellement, ce n’est pas 1 mais 2 groupes qui ouvriront la soirée.
Plus d’infos prochainement.
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Musiques actuelles // Punk-rock
DR
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