TAGADA JONES + 1ère partie, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

TAGADA JONES + 1ère partie Jeudi 19 novembre, 20h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Mise en vente : mardi 30 juin 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00

Tagada Jones enfin de retour au Carré Sam ! On ne présente plus ce groupe de punk-rock français qui reprend la route avec son tout dernier album, A fleur de peau, et passera par le Carré Sam juste avant sa date à l’Olympia !

Exceptionnellement, ce n’est pas 1 mais 2 groupes qui ouvriront la soirée.

Plus d’infos prochainement.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Musiques actuelles // Punk-rock

DR