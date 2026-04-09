Take Me Out : Oh Hiroshima + Barrens en concert à Paris ! Petit Bain Paris

Take Me Out & Petit Bain présentent…

Oh Hiroshima + Barrens en concert !

Tickets : https://shorturl.at/qgTAd

OH HIROSHIMA

Issu de la scène post-rock scandinave particulièrement fertile, Oh Hiroshima s’est forgé une réputation en transformant l’introspection en paysages sonores vastes et cinématographiques. Au cours de la dernière décennie, le duo suédois a affiné un langage musical qui équilibre fragilité et puissance émotionnelle écrasante.

Formé à l’origine il y a plus de 15 ans, la formation actuelle d’Oh Hiroshima se compose des frères Jakob Hemström (guitare/chant) et Oskar Nilsson (batterie). Depuis leurs débuts en 2011, le groupe a sorti une série d’albums salués par la critique, élargissant progressivement son univers au-delà de ses racines post-rock et s’imposant sur la scène internationale.

En 2026, Oh Hiroshima revient avec And the Dead Tree Gives No Shelter, poursuivant son exploration de la tension, de l’atmosphère et de l’intensité, avec une volonté renouvelée de donner toute leur dimension à ces morceaux sur scène.

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https://ohhiroshima.bandcamp.com/music

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https://www.instagram.com/ohhiroshima/

BARRENS

Pour les fans de Mono, PG.LOST, Caspian, Mogwai, This Will Destroy You, Russian Circles, Pelican, Scraps Of Tape, God Is An Astronaut

Le trio post-rock puissant originaire de Göteborg/Malmö, Barrens, revient avec Corpse Lights, le deuxième album du groupe après leur premier opus Penumbra, acclamé par la critique en 2020.

Fruit de cinq années de travail, Corpse Lights voit Barrens atteindre un équilibre saisissant entre lumière et obscurité, beauté et brutalité, calme et chaos, alors que les trois amis de longue date affinent encore davantage leur impressionnante maîtrise de la composition et des dynamiques.

À l’écoute de Barrens, il devient évident que Markku Hildén, Johan G. Winther et Kenta Jansson avaient déjà joué et tourné ensemble avant de former le groupe. En 2018, Markku a rejoint Scraps of Tape, le projet parallèle de Johan et Kenta, en tant que batteur live pour deux tournées européennes et une tournée en Chine. Reconnaissant immédiatement une alchimie évidente, les bases de ce qui allait devenir Barrens ont été esquissées dans d’innombrables vans, trains, avions et bars au fil de leurs voyages à travers le monde.

De retour chez eux, le trio n’a pas perdu de temps et a rapidement transformé sa collection de notes et de motifs en démos. Le résultat fut Penumbra, une collection dense, élégante et passionnée de morceaux instrumentaux post-rock portés par les synthétiseurs, qui ne ressemblait en rien à un premier album d’un groupe tout juste formé. Penumbra documente plutôt la naissance d’un lien indélébile entre trois esprits créatifs semblables, désormais amis pour la vie.

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https://orcd.co/barrens

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https://www.instagram.com/barrens_official/

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INFOS PRATIQUES

Vendredi 23 Octobre 2026

Petit Bain

7 Port de la Gare, 75013 Paris

Le post-rock suédois sera à l’honneur à Petit Bain, avec les très réputés Oh Hiroshima qui présenteront leur nouvel album accompagnés du trio Barrens !

Le vendredi 23 octobre 2026

de 19h30 à 22h30

payant Billet : 21 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-23T19:30:00+02:00_2026-10-23T22:30:00+02:00

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m)

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