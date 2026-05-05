Bruère-Allichamps

Tambores afro venezealos

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Parranda La Cruz, ou l’alliage percutant des traditions du Venezuela et de La Réunion deux filles, deux garçons, tous chanteurs et instrumentistes, nous entraînent dans un périple musical endiablé.

Notre musique n’est pas une musique traditionnelle, c’est une musique de voyage , insistent les membres de Parranda La Cruz, une musique cultivant l’art de la rencontre et du métissage. Un voyage qui nous ballote de l’océan Atlantique à l’océan Indien, des fêtes rurales du Barlovento (sur la côte nord du Venezuela) aux kabars de l’île de la Réunion, en passant par les cimes du quartier de la Croix-Rousse, où le quatuor s’est formé (d’où son nom) autour de la Vénézuélienne Rebecca Roger Cruz en 2018. Un voyage pour lequel l’énergie en fusion des voix et des percussions, afro-vénézuéliennes (culo e’ puyas, cumacos, quitiplás) et réunionnaises (kayambs, roulers, congas et cajón), constitue le plus inépuisable et le plus écologique des carburants. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Parranda La Cruz, a powerful blend of Venezuelan and Reunionese traditions: two girls and two boys, all singers and instrumentalists, take us on a wild musical journey.

L’événement Tambores afro venezealos Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY