TANGUY PASTUREAU LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

TANGUY PASTUREAU Début : 2026-10-03 à 21:30. Tarif : – euros.

Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible. Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans unbilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire etvie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que noussommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les hatersd’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs etguérir lesfêlures. Pour rire malgré tout dans ce « Monde Hostile »

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13