Tania Dutel Le Scènacle Besançon

Besançon

Tania Dutel

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

Tania Dutel en rodage de son nouveau spectacle inédit!

Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller. Bonne nouvelle elle a gardé sa patte. Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tania Dutel

L’événement Tania Dutel Besançon a été mis à jour le 2026-05-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)