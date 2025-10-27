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Tania Dutel Le Scènacle Besançon

Tania Dutel Le Scènacle Besançon samedi 3 avril 2027.

Lieu : Le Scènacle

Adresse : 6 Rue de la Vieille Monnaie

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 3 avril 2027

Fin : samedi 3 avril 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Besançon

Tania Dutel

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:00:00
fin : 2027-04-03

Date(s) :
2027-04-03

Tania Dutel en rodage de son nouveau spectacle inédit!

Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller. Bonne nouvelle elle a gardé sa patte. Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin.   .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tania Dutel

L’événement Tania Dutel Besançon a été mis à jour le 2026-05-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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