Tania Dutel Le Bistrot de la Scène Dijon
mercredi 3 février 2027 · Le Bistrot de la Scène · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Tania Dutel
Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:30:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Tania Dutel en rodage de son nouveau spectacle à Besançon et Dijon en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
3 spectacles, des centaines de scènes. Et toujours aucune intention de se calmer.
Tania Dutel revient avec un quatrième spectacle inédit.
Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller. Bonne nouvelle elle a gardé sa patte. Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin. .
Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tania Dutel
L’événement Tania Dutel Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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