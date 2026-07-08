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AGENDA · Dijon

Tania Dutel Le Bistrot de la Scène Dijon

mercredi 3 février 2027 · Le Bistrot de la Scène · Dijon

Informations pratiques

Début
mercredi 3 février 2027
Fin
mercredi 3 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Bistrot de la Scène
Adresse
203 Rue d'Auxonne
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif

Dijon

Tania Dutel

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:30:00
fin : 2027-02-03

Date(s) :
2027-02-03

Tania Dutel en rodage de son nouveau spectacle à Besançon et Dijon en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

3 spectacles, des centaines de scènes. Et toujours aucune intention de se calmer.

Tania Dutel revient avec un quatrième spectacle inédit.

Tu la connais ? Alors tu sais jusqu’où elle peut aller. Bonne nouvelle elle a gardé sa patte. Mauvaise nouvelle elle va encore aller loin.   .

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tania Dutel

L’événement Tania Dutel Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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