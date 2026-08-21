Tapis Lecture, Médiathèque Des Jardins De La Culture, Riom

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Des Jardins De La Culture · Riom

Informations pratiques

Tapis Lecture Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Des Jardins De La Culture Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Tapis Lecture avec Laurence Fusco

Sur incription à partir du 17/09

Médiathèque Des Jardins De La Culture Faubourg de la Bade 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473646300 https://reseaubibliotheques.rlv.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.73.64.63.00 »}]

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