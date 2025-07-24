Tapis Tâtons Cie La Rustine Saison Culturelle Boulogne-sur-Mer
Tapis Tâtons Cie La Rustine Saison Culturelle Boulogne-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.
Tapis Tâtons Cie La Rustine Saison Culturelle
Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
CONTE SENSORIEL // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition
À travers les hautes herbes d’une lisière de forêt, Tapis Tâtons nous invite à toucher, voir, sentir, entendre le monde des champignons, celui des insectes, les plantes, les herbes, les merveilles du sol. Tapis Tâtons est un voyage sensoriel pour les explorateurs en herbe de 6 mois à 3 ans. Un tapis qui se déploie, une histoire contée à la recherche du renard, un voyage musical en douceur et curiosité.
Lieu Ecole Municipale d’Art
Durée 25 mn + 15/20 mn d’exploration
Spectacle pour les 6 mois à 3 ans
Gratuit sur réservation
et aussi …
Trois séances dédiées aux établissements de la Petite Enfance sont proposées le mardi 19 mai à 9h, 10h30 et 15h30
Mentions de production
impulsion Chloé Smagghe conception Arthur, Chloé et Romain Smagghe décor, accessoires et costumes Chloé Smagghe illustrations Clouk (Chloé Smagghe) musique Arthur et Romain Smagghe Avec le soutien de la Ville de Lille et des Maisons Folies, le Nautilys (Comines), le Centre André Malraux (Hazebrouck), l’Espace culturel Barbara (Petite-Forêt), la ferme d’en haut
BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tapis Tâtons Cie La Rustine Saison Culturelle Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale