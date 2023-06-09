Tattoo Compris, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Tattoo Compris Vendredi 9 juin 2023, 20h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Plein tarif 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T23:59:00+02:00

Fin : 2023-06-09T20:00:00+02:00 – 2023-06-09T23:59:00+02:00

Fabrication d’une peinture naturelle adaptée à la peau, réalisation de pochoirs et test sur le plus beau des supports : vous-même !

Vous découvrirez également la technique de sérigraphie sans eau de Romain qui vous guidera pas à pas dans toutes les étapes de l’atelier.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Aussi original que convivial, cet atelier vous propose de réaliser de petits tatouages végétaux et temporaires. Tatoo Éclatantes