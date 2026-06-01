Tchao Tchello, Le Tauzin, Bordeaux

Tchao Tchello Jeudi 18 juin, 17h00 Le Tauzin Gironde

Gratuit – Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T17:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T17:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00

De coups d’archet en frottement de cordes, Giulietta fait danser les sons, chanter son violon celle avec gourmandise. Un spectacle dans le cadre du 33 tour du Bibliobus.

Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/tchao-tchello »}]

Concert avec le Bibliobus 33 tours concert gratuit

Pierre Planchenault