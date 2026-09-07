Tchernobyl 1986, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

Tchernobyl 1986 Samedi 14 novembre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines

Tarif adulte : 19 €

Tarif réduit : 15 €

Tarif jeune : 9,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T22:15:00+01:00

Les habitants de Prypiat en Ukraine, adossés à la centrale nucléaire de Tchernobyl, subissent de plein fouet la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle. Les « sauveurs » jugulent le feu de la centrale et meurent. Les autres sont jetés sur les routes, éparpillés, comme de nouveaux réfugiés radioactifs. Certains souhaitent revenir à Prypiat. D’autres n’en sont jamais partis. De leurs errances, de leur mort et de leurs rêves, il ne reste que des débris de vie. Cette vie qui leur a été enlevée, ils feront tout pour la retrouver, quitte à la fantasmer.

Pièce de théâtre adaptée et mise en scène par Maud Buquet Kandinsky, d’après un texte radiophonique de Florence Valéro, publié et sélectionné par France Culture. Ce texte parle de la catastrophe de Tchernobyl survenue en 1986. Il aborde cet événement à travers une série de portraits des habitants de Prypiat, village voisin de la centrale. Toutes les couches de la société s’entrecroisent et chacun vit la catastrophe selon son prisme. Ce texte questionne tout le monde sans accuser quiconque et nous fait réfléchir sur ces destins croisés, ces exilés souvent nostalgiques de leur passé.

De Florence Valéro

Adaptation / Mise en scène de Maud Buquet Kandinsky

Durée : 1h50

Par La Pépinière du Nouveau Monde

Avec 12 artistes de la Pépinière du Nouveau Monde

Scénographie de Vincent Tordjman

Lumières : Stéphanie Daniel

Conte fantastique et documentaire

Tout public à partir de 10 ans

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-33664-0.wb?REFID=e1gNAAAAAAAAAAAAngA »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.grenier@ville-bougival.fr »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

La catastrophe de Tchernobyl survenue en 1986 vue à travers une série de portraits des habitants de Prypiat, village voisin de la centrale.