Tchitchoubal Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Tchitchoubal

Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2026. 6mic / Place des prêcheurs / Parc Jourdan / Le Patio / 3C Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-22

Le Tchitchoubal, festival de musiques et danses trad/folk, organisé par l’association Aix Balèti , célèbre sa 11e édition avec 2 grandes soirées festives au 6MIC ainsi que des stages et des animations gratuites dans le centre-ville d’Aix-en-Provence.

Le Tchitchoubal, festival de musiques et danses trad/folk, organisé par l’association Aix Balèti du 22 au 25 octobre 2026, célébrera à Aix-en-Provence sa 11e édition. Pour marquer l’évènement, l’association propose 2 grandes soirées festives au 6MIC sur le thème des musiques et danses trad/ folk ainsi que des stages et des animations gratuites dans le centre-ville d’Aix en Provence. La grande capacité et les qualités acoustiques de la salle du 6MIC permettront d’accueillir dans les meilleures conditions 6 groupes musicaux issus de toute la France aux horizons les plus variés pour le plaisir de tous.



Ces soirées de danses, conviviales et ouvertes à tous, permettent de pratiquer ensemble des danses traditionnelles aux accents multicolores dans un esprit de convivialité et d’ouverture. Les plus novices seront invités à entrer dans la danse par les habitués, au gré des propositions des musiciens. Inutile de tout connaître, il suffit simplement de se laisser emporter par la magie de l’instant !



Les musiciens du trad se réapproprient et réactualisent les musiques traditionnelles qui sont encore collectées dans toutes les régions de France pour en garder la mémoire. Les groupes y apportent leur touche moderne du mélange cornemuse, accordéon, guitare et harpe électriques, aux tempos rock, musiques du monde, électro, leurs compositions originales et variées font vivre de nombreux musiciens en Europe.



Au bal folk, tous les âges se réunissent pour danser à deux, à quatre, à six, à dix, à cent, en ligne, en cercle, en groupe, en couple la farandole provençale, la bourrée d’Auvergne, le rondeau de Gascogne, le rigaudon des Alpes, la gavotte bretonne, la polska suédoise, le fandango basque, la tarentelle italienne, l’avant-deux du Poitou mais aussi la valse, la polka, la mazurka, la scottish, le branle de Noirmoutier et plein d’autres danses… .

6mic / Place des prêcheurs / Parc Jourdan / Le Patio / 3C Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Tchitchoubal, a traditional and folk music and dance festival organized by the Aix Bal%E8ti association, is celebrating its 11th edition with two big festive evenings at the 6MIC, as well as free workshops and activities in downtown Aix-en-Provence.

L’événement Tchitchoubal Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence