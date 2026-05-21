TEAR CLUB célèbre l’intensité émotionnelle (sur le dancefloor) : vendredi 29 mai à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
TEAR CLUB célèbre l’intensité émotionnelle (sur le dancefloor) : vendredi 29 mai à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 30 mai 2026.
FR /
TEAR CLUB est un espace où les émotions débordent et où les genres se rencontrent.
Une nuit entre mélancolie digitale et énergie brute, mêlant emo, new gen rap, post-club et hyperpop. Ici, on pleure, on danse et on hurle chaque parole.
Des basses saturées aux mélodies les plus fragiles, TEAR CLUB brouille la frontière entre vulnérabilité et rage. Un club pour les cœurs sensibles et les esprits libres.
Un refuge nocturne où la tristesse se transforme en euphorie.
on célèbre l’intensité émotionnelle
on célèbre la guérison
on célèbre davantage de vies dans le club
on célèbre la bienveillance
on célèbre le fun
on célèbre la catharsis sur le dancefloor
on célèbre l’amour
rejoins le club <3
EN /
TEAR CLUB is a space where emotions spill over and genres collide.
A night balancing digital melancholy and raw energy, blending emo, new gen rap, post-club, and hyperpop.
Here, we cry, we dance, we scream every lyric.
From distorted basslines to fragile toplines, TEAR CLUB blurs the line between vulnerability and rage.
A club for sensitive hearts and free minds.
A nightlife sanctuary where sadness turns into euphoria.
we praise emotional epicness
we praise healing
we praise more lives in the club
we praise kindness
we praise fun
we praise catharsis on the dancefloor
we praise love
join the club <3
TEAR CLUB (label et orga) débarque sur le dancefloor de La Machine ce vendredi 29 mai 2026 !
Le vendredi 29 mai 2026
de 23h55 à 06h00
payant
17 à 21€
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T02:55:00+02:00
fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T23:55:00+02:00_2026-05-29T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/tear-club/ https://fb.me/e/5R8PocVjt https://fb.me/e/5R8PocVjt
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