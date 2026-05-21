TEAR CLUB célèbre l’intensité émotionnelle (sur le dancefloor) : vendredi 29 mai à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

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TEAR CLUB est un espace où les émotions débordent et où les genres se rencontrent.

Une nuit entre mélancolie digitale et énergie brute, mêlant emo, new gen rap, post-club et hyperpop. Ici, on pleure, on danse et on hurle chaque parole.

Des basses saturées aux mélodies les plus fragiles, TEAR CLUB brouille la frontière entre vulnérabilité et rage. Un club pour les cœurs sensibles et les esprits libres.

Un refuge nocturne où la tristesse se transforme en euphorie.

on célèbre l’intensité émotionnelle

on célèbre la guérison

on célèbre davantage de vies dans le club

on célèbre la bienveillance

on célèbre le fun

on célèbre la catharsis sur le dancefloor

on célèbre l’amour

rejoins le club <3

EN /

TEAR CLUB is a space where emotions spill over and genres collide.

A night balancing digital melancholy and raw energy, blending emo, new gen rap, post-club, and hyperpop.

Here, we cry, we dance, we scream every lyric.

From distorted basslines to fragile toplines, TEAR CLUB blurs the line between vulnerability and rage.

A club for sensitive hearts and free minds.

A nightlife sanctuary where sadness turns into euphoria.

we praise emotional epicness

we praise healing

we praise more lives in the club

we praise kindness

we praise fun

we praise catharsis on the dancefloor

we praise love

join the club <3

TEAR CLUB (label et orga) débarque sur le dancefloor de La Machine ce vendredi 29 mai 2026 !

Le vendredi 29 mai 2026

de 23h55 à 06h00

payant

17 à 21€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T02:55:00+02:00

fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T23:55:00+02:00_2026-05-29T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/tear-club/ https://fb.me/e/5R8PocVjt https://fb.me/e/5R8PocVjt



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