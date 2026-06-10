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AGENDA · Caen

Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie Le Mémorial de Caen Caen

mardi 6 octobre 2026 · Le Mémorial de Caen · Caen

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Mémorial de Caen
Adresse
Esplanade Général Eisenhower
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Conférence
Ancien directeur scientifique de l’AFM-Téléthon, le chercheur Serge Braun présentera les recherches et les essais menés par l’association depuis 40 ans.   .

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie

Conference

L’événement Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie Caen a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Caen la Mer

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