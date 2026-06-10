Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie Le Mémorial de Caen Caen
mardi 6 octobre 2026 · Le Mémorial de Caen · Caen
Informations pratiques
Caen
Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie
Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Conférence
Ancien directeur scientifique de l’AFM-Téléthon, le chercheur Serge Braun présentera les recherches et les essais menés par l’association depuis 40 ans. .
Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie
Conference
L’événement Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie Caen a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Atelier petites graines manger son quartier Caen 18 août 2026
- Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen 19 août 2026
- Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine Le Pavillon Caen 19 août 2026
- Concerts du Grand Cheval Peaches Blue Place Saint Pierre Caen 20 août 2026
- Éclat(s) de Rue 2026 Friterie mon amie Caen 20 août 2026