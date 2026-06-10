Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie Le Mémorial de Caen Caen

mardi 6 octobre 2026 · Le Mémorial de Caen · Caen

Informations pratiques

Caen

Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Conférence

Ancien directeur scientifique de l’AFM-Téléthon, le chercheur Serge Braun présentera les recherches et les essais menés par l’association depuis 40 ans. .

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie

Conference

L’événement Téléthon 40 ans de dons au service des avancées contre la maladie Caen a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Caen la Mer