Langeac

Téléthon

Centre Culturel & Centre-Ville Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Animations organisée par les associations langeadoises au profit de AFM Téléthon avec rando VTT de 6 à 11 ans, Zumba, club canin, Galinette, concert de l’AGL, grands jeux, goûter & ventes diverses…

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Centre Culturel & Centre-Ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

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English :

Activities organized by Langead associations in aid of AFM Telethon with mountain bike rides for 6 to 11 year olds, Zumba, dog club, Galinette, AGL concert, games, snacks & various sales…

L’événement Téléthon Langeac a été mis à jour le 2025-11-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier