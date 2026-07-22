Témoignage Evelyn Askolovitch Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 1 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Evelyn et ses parents sont arrêtés sur dénonciation de leurs voisins en 1943. La famille est d’abord parquée dans un théâtre d’Amsterdam, « un petit peu comme Drancy : c’était un théâtre où tous les Juifs sont passés avant d’être transportés dans les camps ».

Elle est libérée du camp de Bergen‑Belsen par la Croix‑Rouge en janvier 1945, lors d’un échange de prisonniers.

En 2023, consciente d’appartenir à la toute dernière génération de témoins, elle co‑écrit avec son fils, Claude Askolovitch, Se souvenir ensemble (Éditions Grasset).

Réserver

Evelyn Askolovitch est née Sulzbach en 1938 aux Pays‑Bas, dans une famille juive allemande.

Le dimanche 01 novembre 2026

de 16h15 à 18h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-01T17:15:00+01:00

fin : 2026-11-01T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-01T16:15:00+02:00_2026-11-01T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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