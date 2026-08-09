Témoigner contre l’oubli Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 13 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Durée : 1 h 30.
Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.
La voix des témoins contribue depuis longtemps à l’œuvre de transmission. À l’appui de différents supports, découvrez des témoignages de la Seconde Guerre mondiale pour dire l’indicible.
Le dimanche 13 décembre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-13T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-13T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-13T11:00:00+02:00_2026-12-13T12:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial
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