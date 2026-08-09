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Témoigner contre l’oubli Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 13 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Témoigner contre l’oubli Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

RÉSERVER

La voix des témoins contribue depuis longtemps à l’œuvre de transmission. À l’appui de différents supports, découvrez des témoignages de la Seconde Guerre mondiale pour dire l’indicible.
Le dimanche 13 décembre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-13T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-13T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-13T11:00:00+02:00_2026-12-13T12:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial


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