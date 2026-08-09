Témoigner contre l’oubli Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

RÉSERVER

La voix des témoins contribue depuis longtemps à l’œuvre de transmission. À l’appui de différents supports, découvrez des témoignages de la Seconde Guerre mondiale pour dire l’indicible.

Le dimanche 13 décembre 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-13T12:00:00+01:00

fin : 2026-12-13T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-13T11:00:00+02:00_2026-12-13T12:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



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