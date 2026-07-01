TEMPETE(S), La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

TEMPETE(S) Samedi 21 novembre, 19h00 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T19:00:00+01:00 – 2026-11-21T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T19:00:00+01:00 – 2026-11-21T20:00:00+01:00

Une radio en direct s’invite au théâtre pour raconter en direct La Tempête de Shakespeare.

Les voix s’élèvent, portées par les thèmes de l’exil, du pouvoir, de la vengeance et de la liberté. À mesure que les mots du poète resonnent, d’autres voix se glissent entre les lignes traversées par ces mêmes questions. Comment pardonner ? Comment se libérer ?

Entre théâtre, parole, et souffle poétique, Tempête(s) devient un espace de pensée et de jeu, où Shakespeare se transforme, se confronte à d’autres récits, et ouvre la scène à des libertés multiples.

Dans le cadre du festival Imago, Art et Handicap.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4094 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

FESTIVAL IMAGO

(c) Gaëlle Hermant