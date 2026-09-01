Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19

Ateliers organisés et animés par des professionnelles du service PMI et de la ludothèque Ricochet.

Gratuit, sans rendez-vous, sans inscription

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Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 40 90

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English :

Workshops organized and run by professionals from the PMI department and the Ricochet toy library.

Free, no appointment necessary, no registration

L’événement Temps d’accueil Parents-Enfants autour du jeu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron