Temps de discussion en Français avec Stéphanie et Aline Langeac
mercredi 26 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Temps de discussion en Français avec Stéphanie et Aline
16 rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 13:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez participer à un temps d’échanges convivial pour améliorer votre français.
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16 rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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L’événement Temps de discussion en Français avec Stéphanie et Aline Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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