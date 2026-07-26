Informations pratiques

Langeac

Temps de discussion en Français avec Stéphanie et Aline

16 rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 13:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez participer à un temps d’échanges convivial pour améliorer votre français.

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16 rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

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L’événement Temps de discussion en Français avec Stéphanie et Aline Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier