Ten Thousand Hours Fontenay-le-Comte
dimanche 31 janvier 2027 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Ten Thousand Hours
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 17:00:00
fin : 2027-01-31 18:00:00
Date(s) :
2027-01-31
Arts du cirque
La compagnie australienne Gravity & Other Myths défie une nouvelle fois les lois de la gravité, dans ce nouveau spectacle acclamé par la critique, et propulse l’esprit de l’exploit et de la fête dans un feu d’artifice de figures acrobatiques à couper le souffle.
Ten Thousand Hours fait référence à la théorie selon laquelle des milliers d’heures de pratique sont nécessaires pour atteindre la maîtrise.
On s’émerveille des performances de ces huit acrobates d’exception, et on devine les heures de travail pour y arriver, les litres de sueur, les fractures guéries, et les sacrifices nécessaires pour acquérir autant de fluidité, de précision et de maîtrise. Dans une scénographie épurée,
portée par une musique live intense, les corps s’élèvent, s’empilent, basculent et se relèvent sans relâche. Les figures acrobatiques spectaculaires portés, pyramides humaines, envols s’enchaînent avec une précision bluffante.
À la fois virtuose et profondément vivant, Ten Thousand Hours dépasse la simple démonstration technique pour devenir une célébration du corps et du travail partagé. Un cirque contemporain sans artifice, où la beauté naît du risque, de l’engagement et du lien entre les artistes.
Une expérience intense, spectaculaire et résolument humaine.
Durée 1h I Tout public
Placement numéroté
Tarif C
Plein tarif (hors abonnement) 25€
Tarif partenaires (hors abonnement) 22€
Tarif réduit (hors abonnement) 15€
Abonnés tout public 20€
Abonnés tarif réduit 13€ .
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
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English :
Circus Arts
L’événement Ten Thousand Hours Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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